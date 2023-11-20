تربية جنوب الوادي تُنظم معرضًا للمشغولات الإبداعية

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعه جنوب الوادي، اليوم الإثنين، المعرض الأول للمشغولات الإبداعية بكلية التربية بقنا والذي أقامته أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية.

بحضور الدكتور عصام الطيب، عميد الكلية، والدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل الكلية لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور حسن تهامي، مقرر أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية والدكتور حسن حمدي، الأستاذ بالكلية والمشرف على المعرض.

رئيس الجامعة داخل المعرض

أبدى رئيس الجامعة إعجابه بالمستوى المميز للأعمال المعروضة والتي تبرز إبداعات ومواهب كبيره بالكلية فضلًا عن التنظيم المميز للمعرض الذي أكد الذوق الفني الراقي للجميع ضم المعرض مشغولات يدوية وهاند ميد ومجسمات وبنارات ولوحات فنية من أعمال طلاب الكلية.

محتويات المعرض

وأقيم على هامش المعرض احتفالية فنية لطلاب الكلية تضمنت بعض القصائد الشعرية والاستعراضات الفنية والتواشيح الدينية المميزة.

احتفالية فنية

وفي نهاية الاحتفالية تم تقديم درع الكلية لرئيس الجامعة شهد فعاليات افتتاح المعرض الفني أعضاء هيئة التدريس بالكلية وحشد كبير من طلاب الكلية.