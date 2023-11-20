مصرع مواطن سقط من شرفة منزله بالطابق الخامس بالفيوم

لقي مواطن بالفيوم مصرعه، إثر سقوطه من شرفة منزله، بالطابق الخامس، بالعمارة السكنية التي يقيم بها، بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة الي المستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم إخطارا بمصرع مواطن إثر سقوطه من شرفة منزله بشارع السد العالي بجوار مسجد الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين سقوط المواطن من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تاجيل محاكمة 3 متهمين

ومن جهه اخرى قررت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثالثه ، برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني تأجيل محاكمة 3 متهمين قتلوا شاب بدائرة قسم شرطه أطسا بمحافظة الفيوم ، لجلسة 20 يناير القادم، وذلك لمراجعة كاميرات المراقبه

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1187 لسنة 2023 جنح قسم شرطة اطسا، والمقيدة برقم 14378 لسنة2023 كلى الفيوم، أن المتهمين "محمد ع ع "، 24 سنة، محبوس، و"مدحت ع ع"، 23 سنة، هارب، و"احمد م ح "، 22 سنة، هارب، وجميعهم مقيمين دائرة قسم أول شرطه اطسا ، قتلوا المجنى عليه "ايمن س "، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأن المتهمين أعدوا لذلك الغرض صلاحا نارياً (فرد خرطوش)، موضوع الإتهام الثاني، على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه المتوفي، وترصدوا وما أن ظفروا به حتى قام المتهمون الثلاثة بإطلاق عيار ناري صوبه فسقط أرضاً غارقا في دمائه.

وأن المتهمين لم يتركوا المجني عليه إلا جثة هامدة حتي أيقنوا أنه مفارقا للحياة، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق طية بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وذلك على النحو المين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً غير مرخصا "فرد خرطوش"، بغير ترخيص على النحو المبين بالأوراق، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق، كما أطلق المتهم الأول عيار نارياً مستخدما السلاح الناري سالف الوصف والبيان بمكان تواجد المجني عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة شهود الواقعة، الذين أكدوا أنهم اثناء تواجدهم بمكان الواقعة فوجئوا بالمتهمين الثلاثة بالتوجه الي المجني عليه ، وما أن اقتربا منهم قاموا بأشهر سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، مطلقا صوبه عيارا ناريا فاستقر بجسده، وتمكن المتهم الثاني من استقلال الدراجة النارية رفقتهم وقام المتهم الثالث بالفرار بهم، فانبطح المجني عليه أرضا متأثرا بجراحه حتي وافته المنية قاصدين من ذلك إزهاق روحه.تم القبض على المتهمين واحيلوا الى النيابة التى احالتهم لمحكمة الجنايات والتى اصدرت قرارها السابق.