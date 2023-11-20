محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة تنفيذ أنشطة بالقرى

إلتقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الإثنين، وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية ، برئاسة الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا ، و الدكتور عادل صموئيل مسئول قطاع التعليم الأساسى.

وبحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية و التعليم بالمنيا، وذلك في إطار التنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

أكد المحافظ على زيادة الوعى لدى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بفضل تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى سواء المجلس القومى للمرأة أو الرائدات الريفيات والوصول إلى القرى مما ساهم في خفض نسبة التسرب من التعليم و تطوير مدارس الفصل الواحد بالتعاون مع التربية و التعليم و فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، موجها الوفد بالتوسع فى إقامة المزيد من البرامج في مراكز المحافظة التسعة لتحقيق أقصي استفادة تعود بالنفع العام على المواطنين، وتساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وتناول اللقاء استعراض إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، و مناقشة الخطط المستقبلية للهيئة داخل المحافظة، والمشاريع الحالية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والمحاور الرئيسية التي ترتكز عليها أنشطة وبرامج الهيئة من تعليم و صحة و طفولة مبكرة وتحسين سبل العيش وفرص التنمية وكذلك اجتماع اللجنة الاستشارية المزمع انعقاده شهر ديسمبر المقبل، من خلال التنسيق الكامل وتوزيع الأدوار بين الهيئة والمحافظة .