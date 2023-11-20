وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد حفل انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب جنوب سيناء

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور/ رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبإشراف الاتحاد العام للطلاب شهد الأستاذ/ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء والرائد العام لاتحاد طلاب المديرية حفل انتخاب وتنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب جنوب سيناء للمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2023 /2024 بمدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات بمدينة طور سيناء

وخلال الحفل تحدث وكيل الوزارة رائد عام اتحاد طلاب المديرية للطلاب رحب بهم والحضور وأعرب عن سعادته بوجوده مع أبنائه وبناته طلاب وطالبات المستقبل مشيدا بهم كونهم أمل الوطن ولفت لأهمية مثل تلك الأنشطة ودورها في بناء شخصية جيل المستقبل واكتسابهم المهارات الحياتية موضحا أن مصر مقبلة خلال الأيام القادمة على استحقاق انتخابي مشيرا لأهمية المشاركة الإيجابية والوعي بأهمية الحفاظ على الوطن وسط المتغيرات الإقليمية والدولية ومشددا على أهمية الوعي والإدراك وعدم الاستقطاب وراء أي دعاوى مؤكدا على جهود الدولة المصرية المبذولة للحفاظ على المكتسبات الوطنية، وفي نهاية الكلمة تمنى وكيل الوزارة لهم التوفيق خلال أدوارهم في المكتب التنفيذي

ثم قام الموجه العام للتربية الاجتماعية باستعراض نبذة عن كيفية إجراء الانتخابات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية ثم بدأت عملية الترشيح من الطلاب سواء من الأمين والأمين المساعد والمقررين الخمسة على مستوى المديرية

ثم تم تشكيل لجنة من الطلاب (ثلاثية) لإجراء الانتخابات لكل مرحلة (إعدادي وثانوي) وتم إجراء العملية الانتخابية وفق القرار(62) لسنة 2013 ثم تم تشكيل اللجان بالمكتب التنفيذي كما تم فتح باب التظلمات واسفرت نتيجة المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية عن تشكيل المكتب من كل الأستاذ" محمد حامد عقل (وكيل الوزارة ) رائد عام لاتحاد طلاب المديرية، والأستاذ" محمد جابر (موجه عام التربية الاجتماعية ) والأستاذ" محمد السيد زكي (مسؤول الاتحاد للمرحلة الثانوية ) وأمين الاتحاد" يسر عمرو نشأت ابوالسعود، والأمين المساعد"احمدعبد الحكيم عبد اللطيف ومقرر اللجنة الدينية والثقافية"محمد حماده على ومقرر اللجنة الاجتماعية"تبارك مدحت إبراهيم

مقرر اللجنه العلمية/تقى خالد احمد. ومقرر اللجنة الرياضية/يوسف ناصر حماد، ومقرر اللجنه الفنية/حنين عبدالناصر فاروق

وأسفرت النتيجة عن تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلة الإعدادية من الأستاذ" عادل عبد الرحمن عتلم رائد عام المرحلة الإعدادية (وكيل المديرية) والأستاذ" محمد جابر (موجه عام التربية الاجتماعية ) والأستاذ" ناصر يوسف (مسؤول الاتحاد للمرحلة الإعدادية ) الأمين"احمد إبراهيم فتحى والأمين المساعد"منه شريف سراج الدين ومقرر اللجنة الاجتماعية"احمد طارق محمد ومقرر اللجنه العلمية"نور الدين محمد زكريا ومقرر اللجنة الرياضية"محمد ايهاب عبد الله ومقرر اللجنة والثقافية"سنا هانى عبد الشافى ومقرر اللجنه الفنية "مى محمد ابراهيم ثم تم تقليد السيد وكيل الوزارة وشاح الرائد العام للمديرية .

حضر حفل الانتخاب والتنصيب للمكتب التنفيذي المهندس " مصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء وآباء المديرية والأستاذ" سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية والأستاذة" فاطمة النجار موجه عام مالي وإداري المديرية والمهندس" عبد السميع أبو العلا رئيس مجلس أناء طور سيناء والأستاذ" أحمد طلعت مدير الشؤون القانونية بالمديرية والأستاذ محمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية والأستاذ" مجدي عبد الرحيم الحاوي متابع من المديرية وأعضاء مجالس الأمناء والطلاب والطالبات بالإدارات

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