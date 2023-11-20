محافظ الشرقية: برنامج "مشروعك" وفر 56 ألف فرصة عمل للشباب

قال العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بمحافظة الشرقية، إن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروعات: (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2604 مشروعات بقيمة 381 مليونا و 244 ألفا و 209 جنيهات، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق "حي أول، حي ثان" بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2752 مشروعا بقيمة 364 مليونا و 896 ألفا و 400جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 823 مشروعا بقيمة 345 مليونا و 744 ألف جنيه و250 جنيها.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.