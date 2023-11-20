جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية كفر العلماء مركز فاقوس

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية لقرية كفر العلماء مركز فاقوس بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023-2024 وأليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وشارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى و الدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور إبراهيم الشبراوين شوالى.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على 241 حالة حيوانات، و1986 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها، وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً، فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.