بدء تأهيل فرق الاعتماد البرامجي والمؤسسي بجامعة جنوب الوادي

بدأ مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، تنفيذ البرنامج التدريبي الموسع لتأهيل فرق الاعتماد البرامجي والمؤسسي بالجامعة.

وقام الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة خلال تدشينه للبرنامج التدريبي بافتتاح القاعة التدريبية التابعة لوحدة القياس والتقويم بكلية الآداب بقنا، والتي تم تأثيثها وتجهيزها من خلال مشروع إنشاء وحدة القياس والتقويم بالكلية بقيادة الدكتور طارق الكاشف- المدير التنفيذي للمشروع ومدير الوحدة والدكتور صلاح سليم طايع عميد الكلية ومدير المشروع، وعضوية السادة فريق عمل المشروع بكلية الآداب.

وحضر حفل الافتتاح وحفل تدشين البرنامج التدريبي لوكلاء كلية الآداب ورؤساء الأقسام ومديري وحدات ضمان الجودة بالجامعة ومنسقي الاعتماد البرامجي والمؤسسي بالجامعة إضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والجامعة.

أوضح الدكتور طارق الكاشف- مدير مركز الجودة بالجامعة بأن هذا البرنامج التدريبي يتكون من 12 دورة تدريبية لمعايير الاعتماد المؤسسي و7 دورات لمعايير الاعتماد البرامجي، ويهدف إلى بناء قدرات وتأهيل جميع أعضاء فرق العمل بمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالجامعة (بما يوازي 800 متدرب) لاستيفاء معايير ومؤشرات وملفات الوثائق الرئيسية والداعمة للاعتماد البرامجي والمؤسسي بوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة المختلفة، وإلى تأهيل كليات وأقسام وبرامج الجامعة للتقدم لجوائز الجامعة المؤسسية لأفضل كلية وأفضل قسم علمي وأفضل برنامج والتي سيتم إطلاقها قريباً بالجامعة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدار أسبوعين من الأحد 19/ 11/ 2023م وحتى الخميس 30/11/2023م، بالتعاون مع كلية الآداب بقنا حيث يتم التدريب بالقاعات التدريبية الخاصة بالكلية، ويقوم بالتدريب فيه السادة نواب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والسادة مدربي المركز.

وشكر رئيس الجامعة عن شكره المدربين لما يبذلونه من جهوة حثيثة للارتقاء بجودة الأداء بالجامعة وأعرب عن تشديده على مديري وأعضاء وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة بأن يتم تنفيذ ما سيتم التدريب عليه بالدورات بالكليات بشكل عملي بما يؤدي إلى إحداث تطوير حقيقي لنظم جودة الأداء بها ومن ثم حصولها على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي.

وأثني رئيس الجامعة على جهود كلية الآداب في استضافة التدريبات بمقر الكلية وبقاعاتها وتوفير كافة أوجه الدعم لها، ولما بذل من جهد من أعضاء فريق العمل بمشروع انشاء وحدة القياس والتقويم بالكلية وخاصة فيما يتعلق بإنشاء وتأثيث وتجهيز قاعة التدريبات التي أثنى عليها رئيس الجامعة وعلى مستوى التجهيزات المتوفرة بها.