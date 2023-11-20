إنشاء وتطوير 36 فرعًا بنكيًا بأسيوط من خلال مبادرة حياة كريمة

في إطار تطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" فقد أشار جميل حلمي، المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، بأنه تم تحقيق تقدم كبير في تطوير البنية البنكية في محافظة أسيوط. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الخدمات المالية وتعزيز التمويل المتاح للمواطنين.

وأكد حلمي أنه تم إنشاء وتطوير 36 فرعًا بنكيًا في محافظة أسيوط، وهذا يشكل تحسنًا هائلاً في الوصول إلى الخدمات المالية للسكان. كانت هذه الفروع تعاني من نقص حاد في السابق، مما أدى إلى صعوبة للمواطنين في الوصول إلى الخدمات وإجراء التعاملات المالية.

وأضاف حلمي بأنه من الأمور المبشرة أيضًا هو فتح 8 آلاف حساب بنكي عبر الإنترنت في محافظة أسيوط. تعتبر هذه الخدمة هامة جدًا، حيث تسمح للأفراد بإجراء التعاملات المصرفية المختلفة عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول. وهذا بالتأكيد سهل عملية التعامل المصرفي وأتاح الفرصة للمواطنين للقيام بما يلزم دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية الفعلية.

وأعتبر حلمي بأن تحسين البنية البنكية وتوفير الخدمات المالية السهلة والمرنة أمرًا ضروريًا لتعزيز التمويل الشخصي وتمكين الأفراد من تلبية احتياجاتهم المالية. من خلال توفير الدعم اللازم للمواطنين للوصول إلى التمويل وإدارته بفعالية، يسهم هذا المشروع في تعزيز جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وبجهود مستمرة وتعاون مستدام مع الجهات المعنية، من المتوقع أن يتم توسيع نطاق هذه الخدمات المصرفية وتحسينها في محافظة أسيوط والمناطق المجاورة في المستقبل. وبهذا يمكن توفير المساواة والفرص المتساوية في الوصول إلى الخدمات المالية، وهو أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الشامل في مصر.