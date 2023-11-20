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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فوز لاعب رفع الأثقال "محمد عبد المنعم" بذهبية الخطف في بطولة العالم للناشئين

فوز لاعب المنتخب
فوز لاعب المنتخب الوطني بالمكسيك

هنأ المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ مسؤولى الشباب والرياضة  بفوز  ابن بني سويف محمد عبد المنعم سيد لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال"ناشئين" وابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على الميدالية الذهبية فى الخطف فى بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين التي تستضيفها بالمكسيك خلال الفترة من 13 إلى 24 نوفمبر الجاري.

من جهته أضاف  هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة أن اللاعب أحد عناصر منتخب مصر للناشئين في رياضة رفع الأثقال   ابن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، و يدربه الكابتن إسماعيل السنوسي  الكابتن يوسف شلالى  مدربا المنتخب  ومدير المشروع ببنى سويف الكابتن إيمان حسين.

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الجريدة الورقية