حضّري صدور دجاج بحشوة الفلفل الأخضر الكريمي

يسهل تحضير الكثير من الأصناف بالمكونات الرئيسية مثل الدجاج واللحوم وهذا ما تحرص الامهات على تقديمه لأفراد أسرتها.

ولم تقتصر أهمية الدجاج على مذاقها الطيب ولكنها تحتوي على فوائد عديدة أبرزها، احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين بـ6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير صدور دجاج بحشوة الفلفل الأخضر الكريمي خطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه)

- فلفل أخضر حار : 1 حبة

- الفلفل الملوّن : 3 حبات (أخضر وأصفر وأحمر)

- جبنة بيبر جاك الحارة : 250 غراماً (مقطعة شرائح)

- جبن كريمي : نصف كوب

- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)

- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الزيتون : نصف كوب (شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- الشطة : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

قطعي الدجاج بفتحات بالعرض ثم تبليه بالملح، والفلفل، والبهارات، والشطة، والبابريكا، وثوم البودرة.

في مقلاة، ضعي الزيت ثم الفلفل الألوان المقطع شرائح، والفلفل الحار، والملح، والفلفل الأسود حتى يذبل.

أضيفي الجبنة الشيدر والجبنة الكريمي وقلبيهم مع بعض ثم ضعي شرائح الزيتون وقلبي حتى تمتزج الخلطة.

احشي صدور الدجاج من الفتحات بالحشوة، ثم رصيها في صينية مدهونة وغطيها بورق الأولمنيوم وضعيها في الفرن واتركيها حتى تنضج.

أخرجيها من الفرن وضعي عليها شرائح الجبنة البيبر جاك مع صوص الطماطم بالبصل ثم أدخليها مرة أخرى الفرن حتى يحمّر الوجه وقدميها مزينة بالبقدونس.