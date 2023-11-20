الانتهاء من توسعة وحدة الكلي بمستشفى أحمدية أبو الفتوح فى الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الانتهاء من توسعة وحدة الكلي بمستشفى أحمدية أبو الفتوح عبر افتتاح صالة جديدة بسعة 3 ماكينات غسيل كلوي.



وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى بالدقهلية أن التوسعة ستساهم في رفع القدرة الاستيعابية للوحدة من 40 مريضا إلى 52 مريضا.

ولفتت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية إلى أنه تم مراعاة احدث معايير الجودة ومكافحة العدوي اللازمة في تجهيز الصالة الجديدة.

كما أعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره لمؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتها فى عملية التوسعة و لحرصها الدائم على دعم المنظومة الصحية.



يذكر أن وحدات الكلي بالدقهلية تشهد طفرة علي كافة المستويات فنيا وانشائيا حيث يتبع الان لمديرية الصحة بالدقهلية 30 وحدة غسيل كلوي , وتقدم الخدمة بانتظام لعدد 3000 مريض غسيل كلوي.

مستشفى أحمدية أبو الفتوح

مستشفى أحمدية أبو الفتوح