شوهت وجه طليقة زوجها.. الحكم بحبس سيدة 6 أشهر

أصدرت محكمة جنح السلام المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة سيدة بالحبس 6 أشهر، بتهمة تشويه وجه طليقة زوجها بإلقاء مياه نار على وجهها، والتسبب في إحداث عاهة مستديمة لها في منطقة السلام.

التحقيقات أوضحت أن المتهمة كانت بصحبة زوجها في منزل طليقته، ونشبت خلافات بينهم، ما تسبب في قيام المتهمة بإلقاء زجاجة مياه نار على وجه المجني عليها، ما تسبب في إحداث عاهة مستديمة في وجهها.

قرار جديد حول عامل متهم بإنهاء حياة قهوجي بالبساتين



أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، قرارًا بتجديد حبس عامل بتهمة التخلص من قهوجي خلال مشاجرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان الأهالى قد تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

البداية بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد (مالك ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" - توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه) حدثت بينه وبين قائد مركبة "توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب باستخدام ‏سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ ‏بالفرار، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق.

وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم).‎ ‎