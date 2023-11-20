الرابط الرسمي للتقديم في معهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية لعام 2023

بحث أولياء أمور الطلاب صباح اليوم عن طرق وموعد وتفاصيل التقديم على معهد معاوني الأمن 2023 بوزارة الداخلية اليوم الإاتنين، بعد بدء استقبال طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاونى الأمن الدفعة التاسعة، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

كان اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من حاملى الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٤ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧.

شروط للتقديم في معهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية لعام 2023

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد على 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أية كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

أن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأية جهة من جهات الدولة الأخرى.

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى:

معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور" بمحافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، واإسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية.

معهد معاوني الأمن بـ6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور"

بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، والاقصر.

وبالنسبة للإناث من جميع المحافظات، فسيكون سحب الكراسات والاختبارات في معهد معاوني الأمن بطره فقط.

وتناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

يتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية أضغط هنا .