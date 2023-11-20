كيونت تحتفل باليوم العالمي للطفل

يعد 20 نوفمبر يومًا مهمًا مخصصًا للأطفال وهو يوم الطفل العالمي، وهو بمثابة تذكير مهم بضرورة ضمان حقوق وتطلعات شبابنا في جميع أنحاء العالم. لقد التزمت شركة كيونت، المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة، بضمان رفاهية هذه العقول الشابة عن طريق دعم أفكارهم وتطلعاتهم من خلال مبادرات شركة كيونت من خلال التزامها الثابت بتعزيز حياة الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ينبع التزام شركة كيونت بتمكين وحماية حقوق الأطفال من الاعتقاد بأن إمكانات المجتمع مرتبطة بشكل قوى برفاهية وتطور أعضائه الأصغر سنًا حيث تدرك شركة كيونت القوة التى يمكن للتعليم والصحة والدعم فى خلق عالم لا يعيش فيه الأطفال فحسب، بل يتم تطوير مهارتهم أيضا.

قالت مالو كالوزا، الرئيس التنفيذى لشركة كيونت: "يحمل اليوم العالمي للطفل أهمية عميقة لأنه بمثابة تذكير عالمي بحقوق وأحلام شبابنا. في شركة كيونت، نحن نؤمن بالإمكانات الكامنة لكل طفل لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا. والتزامنا يتجاوز الخطابة، ويظهر بشكل ملموس الإجراءات التي تمكن وتحمي حقوق الأطفال. من خلال تعزيز النمو الشامل، وتوفير التعليم الذي يمكن الوصول إليه، وتقديم الدعم الثابت للأطفال المحتاجين، فإننا نهدف إلى المساهمة في عالم لا يعيش فيه كل طفل فحسب، بل يزدهر. إنها ليست مجرد مسئولية" و أضافت :"إنه لشرف عظيم أن تحتضنه شركة كيونت بكل رفق".

في عام 2022، تأثر 1.38 مليار طالب وطالبة -منهم مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي -بإغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ضرورة وجود نموذج تعليم رقمي جديد. ونتيجة لذلك، أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي أن خدمات التعلم عبر الإنترنت، مثل ملف التعلم الإلكتروني لشركة كيونت، Qlearn، أصبحت الطريقة المفضلة للدراسة لأنها تخفف العبء اللوجستي على الطلاب ومقدمي الرعاية والمعلمين وتوفر طرق الدراسة السهلة للطلاب حيث يمكنهم التعلم في الوقت التي يناسبهم و من أي مكان في العالم.

قامت شركة كيونت بسبب إدراكها للقوة التحويلية للتعليم من خلال QLearn، منصة التعلم الإلكتروني التابعة لشركة كيونت، بإطلاق منهج شامل من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر. وقد غيّر هذا الأمر طريقة تعلم الأطفال، حيث يتضمن المنهج محتوى بصري يشد انتباه الأطفال من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر بطريقة ممتعة وتفاعلية، مما يضمن الوصول إلى التعليم ذي الجودة خارج الفصول الدراسية التقليدية.

تقول نور علي من مصر، اشترت منهج QLearn في وقت سابق من هذا العام، "ابني البالغ من العمر اثني عشر عامًا يحب دورات QLearn من الروضة وحتى الصف الثاني عشر. "تعد العلوم واحدة من أصعب المواد بالنسبة له في المدرسة، ولكن بعد أن بدأ استخدام QLearn، بدأ يحصل على تقديرات عالية. فهو يحب هذة المنصة حيث تحتوي على الألعاب والأنشطة وحتى الألغاز التي تعد شيء مثير وشيق، كما يساعده ذلك على فهم وتذكر المعلومات بشكل أفضل. وقد أخبرني مؤخرًا أنه يتطلع إلى تعلم أشياء أخرى على QLearn، والتي كانت مفاجأة سعيدة لي ولزوجتي.



و تحرص شركة كيونت على دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال قضاء اكثر من 50 متطوعا وقتًا ممتعًا في العديد من مراكز الرعاية في دبي كما تجلب شركة كيونت السعادة والأثر الإيجابي على حياتهم عن طريق تقديم الدعم العاطفي والمشاركة في الأنشطة اليومية مع الأطفال الذين يواجهون إعاقات جسدية.

تنظم شركة كيونت سنويًا مع التزامها بفلسفتها المتمثلة في RYTHM - "ارتقِ بنفسك لمساعدة البشرية"، حفل إفطار في قرية الأطفال SOS خلال شهر رمضان في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل فلسطين والجزائر والمغرب. وقامت بجمع ما يقرب من 150 طفلًا، مما يسمح لهم بالاحتفال بفرحة العيد وتعزيز الشعور بالمجتمع والاتحاد، مما يوضح تفانى شركة كيونت بإثراء الحياة في أوقات العطاء.

نظمت شركة كيونت العديد من ورش العمل التوعوية حول أهمية المياه النظيفة والحفاظ عليها لأكثر من70 طفلاً الذين يعيشون في حالات غير مستقرة في الدار البيضاء، المغرب و هذا من خلال مؤسسة RYTHM، المسئولة عن العمل التطوعى لشركة كيونت. لم تقم شركة كيونت بتثقيف الأطفال حول قضايا المياه العالمية فحسب، بل قدمت أيضًا حلولاً عملية من خلال التبرع بأنظمة تنقية المياه HomePure Nova، مما يضمن الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والآمنة.

تظل شركة كيونت فى أوقات الأزمات ثابتة في التزامها بدعم المجتمعات حيث قامت شركة كيونت عقب الزلزال الذى ضرب منطقة الحوز، بالتعاون مع فرعها المغربي QN Maroc، و انضمت إلى جمعية SOS Villages d'Enfants Maroc كما قدمت مبادرتهم الإنسانية الالاف من الضروريات الحيوية مثل الخيام والبطانيات والمراتب والأغطية والمواد الغذائية الأساسية للتخفيف من معاناة المجتمعات المتضررة، مما يدل على تفاني شركة كيونت العميق في تهدئة العائلات المنكوبة.

تلتزم شركة كيونت بتمكين الشباب من خلال رعايتها الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا الخاص ب Total Energiesو يوفر برنامج QNET Player Escort لعشاق كرة القدم الشباب تجربة العمر، حيث يسيرون جنبًا إلى جنب مع لاعبي الفريق الأول على أرض الملعب. تهدف هذه المبادرة إلى إلهام نجوم المستقبل وإظهار التزام شركة كيونت بتطوير كرة القدم الأفريقية، بما يتوافق مع إيمانها بإمكانية الرياضة في تشكيل الحياة بشكل إيجابي.

