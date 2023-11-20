الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دخول 160 من مزدوجي الجنسية لمعبر رفح قادمين من غزة

دخول مزدوجي الجنسية
دخول مزدوجي الجنسية لمعبر رفح قادمين من غزة

دخل أكثر من 3 حافلات تقلان أكثر من 160 من مزدوجي الجنسية، قادمة من قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك حسبما أفادت “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بوصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية بقطاع غزة إلى معبر رفح البري.

ولفتت إلى توافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

ووقت سابق، كشف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، حقيقة إيقاف دخول المصابين من قطاع غزة إلى مصر خلال الساعات الماضية عبر معبر رفح البري.

توقف عبور المصابين من غزة

وقال إن دخول الأجانب إلى مصر من معبر رفح وكذلك المصابين من قطاع غزة متوقف تمامًا على مدار 48 ساعة، مؤكدًا أن المشهد تغير اليوم لتعود حركة نقل المصابين من فلسطين مرة أخرى.

 

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