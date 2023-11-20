علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف تنظم ندوة بعنوان متطلب محو الأمية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ندوة بعنوان متطلب محو الأمية، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وليد فاروق حسن عميد الكلية والدكتورة مني كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد ساجد مدير وحدة محو الأمية.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية الندوة التي تتماشي مع دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال المشاركة في محو الأمية وتعليم الكبار، و ضرورة مواجهة الأمية ونبذ العنف والتطرف، ودعم برامج محو الأمية الأبجدية والرقمية.

تأتي ضمن سلسلة ندوات توعوية يقوم بها قطاع خدمة المجتمع في التوعية بمتطلب محو الأمية وآليات التقدم لمشروع محو الأمية والإجراءات الحديثة لمساعدة الطلاب على انجاز متطلب محو الأمية.