برشلونة ينتقد منتخب إسبانيا

وجه نادي برشلونة ، رسالة انتقادية إلى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا ، والاتحاد الإسباني ، على خلفية الإصابة التي تعرض لها اللاعب جافي في مشاركته الساعات الأخيرة أمام جورجيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لليورو المقبلة.





وأشارت تقارير إسبانية ، إلى أن برشلونة كان يرى أن مشاركة جافي في مواجهة جورجيا لم تكن مطلوبة، بعد حسم الماتدور التأهل إلى يورو 2024 قبل تلك المواجهة.

بيان الاتحاد الإسباني ..

كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، قد كشف تفاصيل إصابة جافي لاعب خط وسط برشلونة والتي جاءت على هامش مشاركته في مواجهة إسبانيا الأخيرة أمام جورجيا بتصفيات المونديال.

كان جافي قد تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال مشاركته في فوز إسبانيا بثلاثية لهدف أمام جورجيا، مساء أمس الأحد، لحساب منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عن القارة الأوروبية.

وقال الاتحاد الإسباني، عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني صباح اليوم الإثنين "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة المدى الحقيقي للإصابة ، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات بالرنين المغناطيسي، اليوم، لتأكيد تفاصيل الإصابة التي ستبعده عن المباريات لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

كان منتخب إسبانيا ، قد حسم تأهله إلى نهائيات اليورو قبل انتهاء التصفيات بجولتين، كما عزز صدارته للمجموعة برصيد 21 نقطة، بينما حل منتخب جورجيا في الترتيب الرابع برصيد 8 نقاط .