سياح أجانب من ذوي الاحتياجات الخاصة يزورون مرسى علم

آلاف الأميال قطعها السياح الأجانب من ذوي الاحتياجات الخاصة في رحلتهم من دول أوروبا إلى مرسى علم لقضاء إجازة تمتد لمدة أسبوع على شواطيء مرسي علم بحثا عن السعادة وممارسة السباحة والغطس والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية و السلحفاة و الدلافين.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي في البحر الأحمر الي إستقبال احد المنتجعات السياحية في مرسى علم رحلة السياح من ذوي الاحتياجات الخاصة لقضاء أجازة على شواطئ مرسى علم حيث الأجواء الدافئة والطقس المعتدل والشمس المشرقة.



و أضاف عثمان انه تم تنظيم رحلة غطس وسنوركل للسياح بمساعدة مرافقين من المدربين المصريين الاكفاء للسباحة تحت الماء لافتاً إلى أن رحلة السياح تمتد على شواطئ مرسى علم لمدة أسبوع وتشمل برنامج خاص ورحلات بحرية و المعالم السياحية في مرسى علم.



وعبر السائحين الأجانب عن سعادتهم بتواجدهم على شواطئ مرسى علم الخلابة

وقال اندرياس كورناليس سائح هولندي من ذوي الإعاقة ، عن سعادته بتواجده في مرسى علم وممارسة السنوركل و الغطس في أعماق البحر ورؤية الشعاب المرجانية مشيرا إلى سعادته لقضاء اسبوع في شواطئ مرسى علم الخلابة.



وقالت ماريا فان ايش سائحة هولندية أنه أسبوعا من السعادة في مرسى علم مؤكدة أن شواطئ مرسى علم لا مثيل لها في العالم، وجوها رائع جدا وستدعوا مواطنيها لزيارتها