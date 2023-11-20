إقبال كبير على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

شهد معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، في ثاني أيامه إقبالًا كبيرًا من طلاب الكلية المصريين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس، والذي تقيمه الكلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، صباح أمس الأحد ١٩/ ١١/ ٢٠٢٣م وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وعدد من السادة عمداء الكليات وأساتذة جامعة الأزهر وجمع كبير من الطلاب.

ويقدم المعرض للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وعلى جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.

إصدارات المعرض

ويضم المعرض يضم إصدارات هامة منها:

1. دراسات في علوم القرآن

2. دراسات في علوم الحديث

3. المختصر الشافي في الإيمان الكافي

4. في رحاب أسماء الله الحسنى

5. الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

6. أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين

7. وحدة القصيدة من النفسية إلى العضوية

8. مسيرة النقد الأدبي وقضاياه

9. الكمال والجمال في القرآن الكريم

10. موسوعة الثقافة الإسلامية

11. في رحاب السيرة النبوية

12. المسيرة الثقافية للشعر العربي

وقد لاقت هذه الإصدارات إقبالا واسعًا من الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس على حد سواء.