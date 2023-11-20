الإثنين 20 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الصحة الفلسطينية: كل ما في جعبة المنظومة الصحية نفذ تمامًا (فيديو)

متحدث الصحة الفلسطينية
متحدث الصحة الفلسطينية

أكد الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه حتى هذه اللحظة هناك انهيار متسارع للمنظومة الصحية، منوهًا "كل ما في جعبة المنظومة الصحية نفذ تمامًا.. سواء على مستوى الإمدادات الطبية أو الوقود".

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة

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الصحة الفلسطينية: 9 مستشفيات فقط تعمل وبشكل جزئي في غزة

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال نقل جثث مجمع الشفاء لمكان غير معلوم (شاهد)

وأشار “القدرة”، خلال حواره مع “القاهرة الإخبارية”، إلى أن مستشفيات قطاع غزة الآن خارج الخدمة، موضحًا أن فتح أبواب المستشفيات لا يعني أنها تقدم الخدمة ولكن هناك حالات لا يستطيع انقاذ حياتهم، مشددًا على أنه كل يوم يتم فقد حياة مصابين كان من المفترض أن يتم علاجها.

وأوضح أن جميع المستشفيات على مستوى غزة وشمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة، مشددًا على أنه تم محاصرة مجمع الشفاء الطبي وخروجه عن العمل واليوم يتم محاصرة المستشفى الإندونيسي، الذي يعد أخر معقل للعمل الصحي في شمال قطاع غزة.

وتابع: الاحتلال يطبق الخناق على يحاول أن يقوم بما قام به مستشفى الشفاء الطبي.. يريد إخراج كل من في داخل إلى خارجه لتحويل مستشفى إلى سكنة عسكرية ويكون قد سيطر على كل مستشفيات شمال قطاع غزة.

 

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