صدمة في برشلونة بسبب منتخب إسبانيا

علق نادي برشلونة ، على إصابة لاعبه جافي خلال المشاركة في فوز إسبانيا على جورجيا الساعات الأخيرة ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما لحساب منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عن قارة أوروبا.





وقال برشلونة، عبر بيان رسمي: “أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح الإثنين لجافي أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم سيصدر تحديث طبي جديد”.

الاتحاد الإسباني يعلن تفاصيل الإصابة ..

على صعيد متصل ، كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، تفاصيل إصابة جافي لاعب خط وسط برشلونة والتي جاءت على هامش مشاركته في مواجهة إسبانيا الأخيرة أمام جورجيا بتصفيات المونديال.

كان جافي قد تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال مشاركته في فوز إسبانيا بثلاثية لهدف أمام جورجيا، مساء أمس الأحد، لحساب منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عن القارة الأوروبية.

وقال الاتحاد الإسباني، عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني صباح اليوم الإثنين "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة المدى الحقيقي للإصابة ، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات بالرنين المغناطيسي، اليوم، لتأكيد تقفاصيل الإصابة التي ستبعده عن المباريات لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

كان منتخب إسبانيا ، قد حسم تأهله إلى نهائيات اليورو قبل انتهاء التصفيات بجولتين، كما عزز صدارته للمجموعة برصيد 21 نقطة، بينما حل منتخب جورجيا في الترتيب الرابع برصيد 8 نقاط .