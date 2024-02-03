كيفية حذف حسابك على انستجرام

في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى استراحة من Instagram. إذا كنت مستعدًا لحذف حساب Instagram الخاص بك، فيمكنك إلغاء تنشيطه أو حذفه من جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. في هذا الدليل، سنتعرف على الخطوات المتضمنة وسنوضح أيضًا الفرق بين إلغاء التنشيط والحذف.



التعطيل مقابل حذف Instagram



الحذف مخصص للأشخاص الذين يريدون إزالة حساباتهم نهائيًا من Instagram. لن يؤدي الحذف إلى اختفاء حسابك من المنصة فحسب، بل يعني أيضًا إزالة جميع الإعجابات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل دائم. لذا، إذا كانت لديك صورة قمت بوضع علامة على حسابات أخرى فيها، فلن تظهر هذه الصورة بعد الآن ضمن علامات التبويب التي تم وضع علامة عليها لدى أصدقائك، على سبيل المثال. من المهم ملاحظة أن حذف حسابك أمر لا رجعة فيه.

في المقابل، عندما تقوم بإلغاء تنشيط حسابك، سيتم إخفاء إعجاباتك وصورك ومقاطع الفيديو مؤقتًا حتى تقوم بإعادة تنشيط حسابك. على الرغم من أن إعادة تنشيط حسابك أمر بسيط مثل تسجيل الدخول مرة أخرى إلى التطبيق، إذا قمت بحذف حسابك وقررت العودة إلى التطبيق، فسيتعين عليك إنشاء حساب جديد بالكامل. يمكنك إلغاء تنشيط حسابك مرة واحدة فقط في الأسبوع، مما يعني أنه إذا قمت بإلغاء تنشيط حسابك ثم قررت إعادة تسجيل الدخول خلال تلك النافذة، فلن تتمكن من إخفاء ملفك الشخصي مرة أخرى.

كيفية حذف الانستجرام نهائيا



في تطبيقات Instagram وAndroid، يتم حذف حسابك من خلال صفحة الإعدادات. للبدء، انتقل إلى صفحة حسابك وانقر على الأيقونة ذات الخطوط الثلاثة الأفقية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة. اضغط على أيقونة الإعدادات والخصوصية في القائمة المنسدلة أعلى القائمة. بمجرد تحديد هذا الرمز، ستنتقل إلى صفحة جديدة تحتوي على قائمة كاملة من الأدوات. في أعلى صفحة الإعدادات الجديدة، اضغط على مركز الحسابات، ثم حدد التفاصيل الشخصية ضمن إعدادات الحسابات. ستظهر صفحة جديدة تعرض معلومات الاتصال الخاصة بك وتاريخ ميلادك. اضغط على "ملكية الحساب والتحكم فيه" ثم ستظهر علامة تبويب جديدة نصها "إلغاء التنشيط أو الحذف".



إذا كان لديك أكثر من حساب Meta مسجل في Instagram الخاص بك، فسيتعين عليك اختيار الحساب الذي تريد إلغاء تنشيطه أو حذفه. بعد تحديد الملف الشخصي الذي تريد إدارته، سيتم فتح صفحة جديدة تظهر لك خياراتك. يتيح لك Instagram الاختيار بين إلغاء التنشيط أو الحذف في هذه المرحلة. تتضمن الصفحة التي تشاهدها هنا شرحًا للفرق بين حذف حسابك نهائيًا أو إلغاء تنشيطه.

للعلم، سيذكرك Instagram بأن حذف حسابك هو أمر دائم وأن ملفك الشخصي والصور ومقاطع الفيديو والتعليقات والإعجابات والمتابعين ستتم إزالتها نهائيًا من التطبيق. بمجرد النقر على "حذف الحساب"، ستظهر قائمة منسدلة تسألك عن سبب قيامك بإزالة حسابك. يمكنك تحديد السبب الذي ينطبق عليك، مثل "عدد كبير جدًا من الإعلانات" أو "مشغول جدًا/مشتت للغاية". إذا حددت خيارات معينة، مثل "مخاوف الخصوصية"، فسيقوم Instagram بمشاركة المقالات المتاحة من خلال مركز المساعدة الخاص به المصمم لمعالجة مخاوفك وإقناعك بالحفاظ على حسابك نشطًا.



كيفية حذف أو إلغاء تنشيط حسابك على Instagram من متصفح الويب



إذا كنت تفضل استخدام Instagram على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (من يفعل ذلك؟!)، فقد يكون حذف حسابك أو إلغاء تنشيطه من متصفح الويب أسهل بالنسبة لك.

لحذف حساب Instagram الخاص بك من جهاز كمبيوتر، تكون التعليمات هي نفسها تقريبًا عند اتخاذ إجراء على جهازك المحمول، ولكن بعض القوائم المنسدلة موجودة في أماكن مختلفة. إذا كنت في صفحة "الخلاصات"، فحدد نفس الرمز الذي يحتوي على ثلاثة خطوط أفقية في الركن الأيسر السفلي من صفحتك. يمكنك أيضًا اتخاذ نفس الخطوة الأولية من صفحة ملفك الشخصي والنقر على أيقونة الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا من ملفك الشخصي. وفي كلتا الحالتين، سينتهي بك الأمر تلقائيًا في صفحة الإعدادات أو يمكنك النقر لتحديده من القائمة المنسدلة بعد تحديد زر المزيد.



انقر فوق "مركز الحساب" وستظهر قائمة توضح لك الملفات الشخصية الفردية أو المتعددة التي تديرها وجميع الأدوات في صفحة واحدة. بدلاً من تحديد "التفاصيل الشخصية" كما تفعل على جهاز محمول، انقر فوق "معلوماتك وأذوناتك"، مما سيؤدي إلى فتح ثلاثة ملفات تعريف الارتباط.