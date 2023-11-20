رئيس مياه القناة يوقع بروتوكول تعاون مع أندية روتاري لتنفيذ وصلات مياه الشرب

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مراسم توقيع عدد 14 بروتوكول تعاون مشترك في مجالات المشاركة المجتمعية، لدعم مبادرة المياه من أجل الحياة، وذلك بين عدد 8 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى (مياه الإسكندرية - كفر الشيخ - الفيوم - بنى سويف - الأقصر- قنا - سوهاج - محافظات القناة)، ويمثلها رؤساء شركات المياه، وممثلى أندية روتاري "راقودة – سان ستيفانو – جولدن رايدرز- كايرو رويال– القاهرة الزمالك – بيفرلي هيلز – جيزة متروبوليتان- هليوبوليس اسبورتنج – 6 أكتوبر رويال – السادس من أكتوبر – جيزة الصيد – هليوبوليس الكوربة"، ولجنة المياه بالمنطقة الروتارية، ويمثلها السيدة علا حسين النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية.



وفى سياق متصل قام اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتوقيع بروتوكول تعاون مع لجنة المياه بالمنطقة الروتارية، وممثلى أندية روتارى (هليوبوليس – 6 أكتوبر لاندمارك – قصر النيل – جزيرة الروضة) لتنفيذ وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا بمحافظات القناة.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال فى تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن، خصوصًا فى القرى والريف، ولما كانت مشروعات المياه والصرف الصحي هى أهم المشروعات والركائز المهمة للتنمية المستدامة من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعى المشترك فى سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد عنيت الشركة بتبنى آليات المشاركة المجتمعية ودفع العمل بها والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.