الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تستورد عدس بقيمة 87.3 مليون دولار خلال 8 أشهر

السلع الزراعية
السلع الزراعية

قفزت واردات مصر من العدس بنسبة 31% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023، لتسجل نحو 87.356 مليون دولار في مقابل 66.725 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

 السلع الزراعية 

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العدس يستحوذ على 1.6% من إجمالي واردات مصر من السلع الزراعية خلال تلك الفترة والبالغة 5.4 مليار دولار.

وبلغت قيمة فاتورة استيراد مصر من العدس خلال شهر أغسطس الماضي 4.227 مليون دولار، بزيادة 283.2% عن نفس الشهر من العام الماضي.

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القصير: قطاع الزراعة حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية

استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية

شهدت أسعار السلع الغذائية خلال تعاملات اليوم الاثنين أكتوبر2023، استقرارًا ملحوظًا في المحلات التجارية بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر الأرز مستوي 28.69 جنيه للكيلو، فيما سجل سعر العدس مستوي 55 جنيها للكيلو، وذلك بعد بدء تطبيق مبادرة الحكومة لليوم الخامس على التوالي، لتوفير السلع الاستراتيجية والأساسية بالسلاسل التجارية والمنافذ بأسعار مخفضة لدعم المواطنين.

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كيف تدعم وزارة الزراعة المزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية من القمح

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الجريدة الورقية