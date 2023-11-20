موسكو تطالب لندن باتخاذ إجراءات لاستبعاد أي تدخل بريطاني في الوضع بأوكرانيا

طالبت روسيا، اليوم الإثنين، بريطانيا باتخاذ إجراءات لاستبعاد أي شكل من أشكال التدخل البريطاني في الوضع بأوكرانيا.

وقال مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية سيرجي بيلياف - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "القيادة البريطانية تواصل إظهار سعيها لدعم أوكرانيا بشكل كامل وتستخدم بريطانيا أطروحة حول ضرورة إلحاق الهزيمة في ساحة المعركة بروسيا.

وأضاف: “منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، نقلت لندن منتجات عسكرية إلى كييف بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6.6 مليار جنيه إسترليني، لتحتل المرتبة الثانية في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة من حيث الأرقام المطلقة”.

وأشار إلى أن مشاركة لندن في النزاع في أوكرانيا لا تقتصر على إمدادات الأسلحة وتدريب العسكريين الأوكرانيين في الأراضي البريطانية، والذين قد تجاوز عددهم 30 ألف شخص، متابعا: "يستخدم المدربون العسكريون البريطانيون في تدريب وتزويد وحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في الأراضي الأوكرانية بهدف إجراء عمليات تخريب في البحر الأسود وبحر آزوف، وكذلك في المرافق الحيوية للبنية التحتية المدينة لبلادنا.

وشدد على أن مثل هذه التصرفات العدائية من قبل البريطانيين تشكل تهديدا بتصعيد الوضع، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة وغير متوقعة.. واختتم بالقول "إننا نذكر البريطانيين بانتظام، أن المرتزقة الذين يرسلهم الغرب لمساعدة النظام القومي في كييف ليسوا مقاتلين بموجب القانون الإنساني الدولي وليس لهم الحق في وضع أسير الحرب.