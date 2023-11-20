مديرية أوقاف شمال سيناء تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء، حفل تكريم للأطفال المتميزين والمتميزات الفائزين في مسابقة القرآن الكريم المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد آل الشاعر بالعريش.

حضر التكريم الشيخ محمود إبراهيم إمام وخطيب المسجد، وقيادات الدعوة بالمديرية، ومدير إدارة أوقاف غرب العريش، وجمع من أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي يسهم في التغذية الفكرية السليمة، وحسن إدارة أوقات الفراغ، كما يسهم في تطور الذهن وزيادة الثقافة، وإثراء مفردات الأطفال، ومساعدتهم على إدراك الحقائق، وفهم عميق لقضايا المجتمع، وفي ختام الحفل تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج التثقيفي.

انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد الإحسان في الشروق

على صعيد آخر انطلقت فعاليات الأسبوع الدعوي بمسجد الإحسان بالشروق بمحافظة القاهرة، والذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية، أمس الأحد 19/ 11/ 2023م بعنوان: "العلم النافع وأثره على العمل".

حاضر في ندوات الأسبوع الثقافي الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام المراكز الثقافية، وقدم له الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ أحمد صقر قارئا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف عبد المهيمن مدير الإدارات، والشيخ أسامة محمود جبريل مدير إدارة أوقاف الشروق وبدر، والشيخ محمود عبد الباقي مدير إدارة أوقاف النزهة، والشيخ علاء فوزي المفتش بالإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.

العلم حياة القلوب

وفي كلمته أكد الدكتور خالد صلاح الدين، أن العلم حياة القلوب وتكمن أهميته في إنارة العقل البشري، وهداية الإنسان نحو طريق الخير والحق والصواب، والحد من مشكلات كثيرة تظهر في المجتمعات، كما بين أن العلم يُسهم في بناء مجتمعات قوية متماسكة ذات قدرة عظيمة على التكيف مع متطلبات الحياة كافة، مضيفًا أنه لشرف العلم وعظم مكانته قرنه الله (عز وجل) بشهادته، وشهادة ملائكته فقال (سبحانه): "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"، مختتما حديثه بأن العلم أساس الحضارات المتقدمة، فلا تقوم الحضارات وتزدهر إلّا بالعلم.

وفي كلمته أكد الدكتور رمضان عفيفي أن العلم هو المعرفة والإدراك، وبالعلم يَعلو قدْر الإنسان بين النَّاس، ويُصبح ذا مكانةٍ مرموقة بينهم، وإن كان أصغرهم سنًّا، أو أشدهم فقرًا، مضيفًا أن الله (عز وجل) امتنَّ على نبيه (صلى الله عليه وسلم) بنعمة العلم والمعرفة فقال (سبحانه): "وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً"، كما امتن على عباده إذ بعث فيهم من يعلّمهم، ويرشدهم فقال (سبحانه): "كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ"، كما بين أن الشرع الحكيم حث على تَعلم العلم النافع، وبثه في الناس فقال (صلى الله عليه وسلم): "إذا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له"، وأن رفعة الأمم والأفراد بمقدار ما عندها من العلم النافع، وانحطاطها بقدر ما فيها من الجهل والضياع، مختتما حديثه بأن العلم من أعظم القربات وأقصر الطرق إلى الجنة قال (صلى الله عليه وسلم): "مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ علمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ".