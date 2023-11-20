الإمساك يسبب خطر الإصابة بالسرطان.. طبيبة توضح طرق الوقاية

قالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ديليارا ليبيديفا، من المهم الوقاية من الإمساك، لأنه يزيد بشكل خطير من خطر الإصابة بالسرطان.

ونصحت الدكتورة ليبيديفا الروس بمنع الإمساك بسبب خطر الإصابة بالسرطان - ولهذا السبب، على وجه الخصوص، يجب عليهم تناول نظام غذائي متوازن.

وبسبب الإمساك المستمر، لا يتم التخلص من السموم من الجسم، ولكن يتم امتصاصها مرة أخرى في الدم ولهذا السبب يبدأ الالتهاب ويزداد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وذكرت الأخصائية ضرورة إدراج اللحوم ومخلفاتها، والأسماك، والمأكولات البحرية، ومنتجات الألبان، والحبوب، والمكسرات والبذور، والخضروات والفواكه الموسمية، والأعشاب في النظام الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أعراض الاضطرابات في الجهاز الهضمي.

وأضافت: "إذا ساءت حالة بشرتك أو حالتك المزاجية، أو ظهرت آلام مستمرة في البطن، أو انتفاخ البطن، أو مشاكل في الشهية، أو أرق، فعليك استشارة طبيب مختص".

الألياف مفيدة لوظيفة الأمعاء الجيدة

بدوره، أكدت الدكتورة أنه من أجل وظيفة الأمعاء الجيدة، من المهم تناول كمية كافية من الألياف ومصدره هو الأطعمة النباتية - كثير من الناس يأكلون القليل منه، وذكرت أنه بدون الألياف، تبدأ الأمعاء في التباطؤ.