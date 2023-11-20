وصول أول مستشفى ميداني أردني إلى غزة منذ بدء الحرب

أكد مسؤولون فلسطينيون، وصول أول مستشفى ميداني أردني منذ بدء الحرب في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الإثنين.

وفي سياق متصل، أجرى الجيش الأردني منذ أسبوعين إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وأنزلت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مساعدات طبية عاجلة "للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني" بتوجيهات ملكية.

وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر "لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

حصيلة شهداء غزة

استشهد 13 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "بلغ عدد القتلى أكثر 13 ألف شخص، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة".

وأضاف: "بلغ عدد قتلى الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف. كما قتل 22 من رجال الدفاع المدني و60 صحفيًا".

وأشار إلى أن "العدد الإجمالي للمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1330 مجزرة".

كما سجل المصدر نفسه أكثر من 6600 مفقود "إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، تمنع القوات الإسرائيلية أي أحد من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة".

يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحماس عقب هجوم مباغت شنّته الحركة الفلسطينية على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية جنوب إسرائيل أدّى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي.