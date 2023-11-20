استجابة للشكاوى .. آليات وحلول عاجلة لشبكات الصرف الصحي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية ، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين ، والإستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها.

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة ، ومديريات الخدمات، لافتاً ، إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة ، لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، أنه تم فحص شكاوى المواطنين بدائرة الوحدة المحلية لمجلس قروى" دير البرشا" المتضررين من أعمال الصرف الصحي ، حيث قام رئيس المركز ، بإنذار مقاول أعمال الصرف موجهاً بإيقاف الأعمال لمدة ١٠ أيام ، لحين توفيق الأوضاع مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية بالمشروع ، مع المتابعة الميدانية والمستمرة ، لإعادة التقييم واستكمال المشروع ، وإيجاد الحلول في إطار القانون للإرتقاء بالخدمات المقدمة ، وتيسيراً على المواطنين .

وفى ذات السياق، أكد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، الإستجابة لعدد من شكاوى المواطنين منها ، شكوى بشارع زين العابدين بحي شرق المدينة ، لتضررهم من وجود حفره تعوق حركة السير ، وتم اتخاذ اللازم وردم الحفرة ، حفاظاً على سلامة المارة ، إلى جانب الإستجابة لشكوى أخرى من مواطني شارع الريدى بحى جنوب المدينة ، لوجود انسداد بشبكة الصرف الصحي .

وعلى الفور ، تم تصليح العطل بالتنسيق مع قطاع الصرف الصحي ، وفى "حي شمال المدينة " تم ردم الحفر الناتج عن أعمال صيانة الصرف الصحي بـ(شارع العاشر من رمضان) ، أمام المعهد الديني و رد الشيء إلى أصله.