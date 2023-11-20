جامعة الفيوم تؤكد على سداد الرسوم الدراسية الكترونيا

عقدَ مجلسُ شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم جلستَهُ برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الإثنين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

أشار الدكتور محمد فاروق الخبيري أنه تم خلال الاجتِماعِ التأكيد على ضرورة الإعلان بشكل واضح لطلاب الكليات على مستوى جامعة الفيوم أن سداد الرسوم الدراسية يمكن أن يتم إلكترونيا من خارج الكلية والجامعة من خلال شركات التحصيل الإلكتروني (مصاري _ طلقة _ سداد _ أموال _ بساطة _ الأهلي ممكن ) وذلك بالإضافة إلى إمكانية السداد بخزينة الكلية.

وأضاف أنه تم كذلك مناقشة قرار مجلس كلية الآداب رقم ٢١٠بالموافقة على تفعيل شعبة اللغة العبرية بقسم اللغات الشرقية بالكلية بداية من العام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، ومناقشة تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص برنامجي ( البساتين _ المحاصيل ) بعد إجراء التعديلات المطلوبة.

وفى وقت سابق عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ ع29 ماجستير، و20 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وخلالَ هذا الاجتِماعِ تمَّ عَرْضُ خِطابِ الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير التعليم العالي بشأن الضوابط الخاصة بعقد المؤتمرات العلميَّة الدوليَّة، ومناقشة آليات تنفيذِها، كما أُحيطَ المجلسُ علمًا بالإعلان عن بَدء تفعيل مِنَصّة الأجازات الدراسيّة الإلكترونيّة بالإدارة المركزيّة للبعثات بوزارة التعليم العالي، ومناقشة أهم الضوابط الخاصة بذلك.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

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