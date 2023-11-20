سلام إيهاب مدير عام المركبات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: الرئيس السيسى حقق طفرة كبرى فى الطرق.. وهناك مشروعات تنفذ لأول مرة بمصر

أكد سلام إيهاب سلام مدير عام المركبات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مشروعات الطرق والبنية التحتية فى مصر التى أنشأت فى عهد الرئيس السيسى، شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث ساهمت على نحو كبير في معالجة التكدسات المرورية في القاهرة والمحافظات والمدن الرئيسية، مؤكدا أن المشروع القومى للطرق، من المشروعات الضخمة التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا وترعاها الدولة لخدمة المواطنين، بعد أنّ تم إقرارها لتنمية البنية التحتية ببناء وتطوير آلاف الكيلومترات في مناطق متفرقة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد سلام على تأييده للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيا جموع الشعب المصرى لانتخابه، استكمالا لمسيرة الإنجازات الكبيرة فى كل القطاعات، مشيرا إلى أن المشروع القومى للطرق ساهم فى الكثير من حل المشكلات المزمنة واختصر من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية، مؤكدا أن شبكات الطرق والكباري الأداة الأولى والأساسية لتحقيق التنمية المستدامة لأنها شريان الحياة التي تجذب الاستثمار وتفتح فرص عمل جديدة، كما شهدت الطرق بمحافظات الصعيد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسي، بإنشاء كباري من الشرق للغرب وتنمية وتطوير كبير في الصعيد، وربط قرى الصعيد ببعضها البعض.

وأوضح سلام إيهاب مدير عام المركبات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الطفرة غير المسبوقة يشهد لها الجميع فى قطاع النقل فى مختلف قطاعاته، حيث شهدت الطرق والكبارى نقلة حضارية غير مسبوقة، مشددا على أن مصر فى عهد الرئيس السيسي تسعى دائما لمواكبة التطور، لافتا إلى هناك مشروعات تنفذ لأول مرة بمصر مثل مشروع المونوريل الذي سيدخل مصر لأول مرة وهذه نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.