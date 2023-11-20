قافلة بيطرية إرشادية علاجية بأبوقرقاص في المنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية المحرص ، التابعة لوحدة بني موسي بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وذلك في إطار الإهتمام بالثروة الحيوانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية ، وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى النائية والأكثر احتياجاً، من جانبه ، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن القافلة البيطرية الإرشادية العلاجية ، قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين ، من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية الجماعية ، من خلال فرق التحصين .

حيث تم علاج باطني لعدد261 رأس ماشيه ، ورش 500 رأس من الأبقار والأغنام ، وتقديم العلاج اللازم بالمجان ، مؤكداً ، أن المديرية لا تألو جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة .‎