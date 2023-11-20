الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قافلة بيطرية إرشادية علاجية بأبوقرقاص في المنيا

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية المحرص ، التابعة لوحدة بني موسي بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

 

وذلك في إطار الإهتمام بالثروة الحيوانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية ، وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى النائية والأكثر احتياجاً، من جانبه ، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن القافلة البيطرية الإرشادية العلاجية ، قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين ، من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية الجماعية ، من خلال فرق التحصين .

 

حيث تم علاج باطني لعدد261 رأس ماشيه ، ورش 500 رأس من الأبقار والأغنام ، وتقديم العلاج اللازم بالمجان ، مؤكداً ، أن المديرية لا تألو جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة .‎

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