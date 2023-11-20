باليوم العالمي.. محطات في رحلة تأسيس التليفزيون المصري

يحتفل العالم في الحادي والعشرين من نوفمبر كل عام باليوم العالمي للتلفاز، وذلك من أجل تسليط الضوء على دوره في نشر المعرفة بين الأشخاص ونشر ثقافات المجتمعات من دول لأخرى والتي تلعب دورًا كبيرًا في التنشئة الاجتماعية للأجيال.

اليوم العالمي للتليفزيون



كما يأتي الاحتفال باليوم العالمي للتليفزيون تخليدًا لذكرى أول منتدى عُقد في الأمم المتحدة عام 1996م ، حيث التقى كبار شخصيات وسائط الإعلام تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة الأهمية المتزايدة للتلفزيون في عالم اليوم وللنظر في كيفية تعزيز تعاونهم المتبادل، ولذلك قررت الجمعية العامة اعتبارهذا اليوم يومًا عالميًا للتلفزيون.

هدف الاحتفال باليوم العالمي للتليفزيون



ويأتي ذلك من أجل تشجيع التبادل العالمي لبرامج التلفزيون، مع التركيز على بعض الأمور منها قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التبادل الثقافي.



فكرة نشأة التليفزيون

يعود نشأة التليفزيون إلى عام 1884م عندما قام المخترع الألماني بول نبكو بتصنيع قرص ميكانيكي دوارًا بفتحات صغيرة منظمة في شكل حلزونى عندما يتم تسليط الضوء عليها يتسرب الضوء من الفتحات ليعطى إحساسًا سريعًا بحركة الصور المسجلة على هذا القرص.

ولكن لم تستكمل الصورة الصحيحة للتليفزيون إلا على يد العالم الفرنسي ادوارد بيلين حيث قام بتغيير نقل الصورة عام 1921م عبر موجات ضوئية، وبعد خمسة أعوام استطاع العالم جون لوجي بيرد أن ينقل أول الصور التلفزيونية.



وفي عام 1928م بدأت تلك التقنية الجديدة تتطور وبدأت تحل اهتمام الحكومات والمخترعين، حتى عام 1931، ظل العالم يشاهد التليفزيون الأبيض والأسود الذي تم طرحه في الأسواق على يد المهندس الفرنسي "هنري دي فرانس" الذي أسس الشركة العامة للتليفزيون في فرنسا.



فكرة تأسيس التليفزيون المصري



تعود فكرة تأسيس التليفزيون المصري لعام 1947 حينما أجرت الشركة الفرنسية لصناعة الراديو والتليفزيون أول تجربة للإرسال في مصر لتصوير الاحتفالات المقامة بمناسبة الزواج الثاني للملك فاروق وأنشئت الشركة محطة إرسال بمبنى سنترال باب اللوق.

وفي 21 يوليو عام 1960 كانت بداية انطلاقة بث التلفزيون المصري وذلك بعد سنوات من المعاناة حيث استغرق حوالي 5 أعوام لإنشائه ولكن تم تأجيله بسبب العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 وذلك بعد توقيع اتفاقية لتزويد مصر بشبكة للتليفزيون، وكان التليفزيون المصري الثالث من حيث البث بعد العراق والجزائر.

بداية الإرسال

بدأ التليفزيون المصري الإرسال بتلاوة آيات للقرآن الكريم وخطاب للرئيس الراحل جمال عبدالناصر وبقناة واحدة بمعدل 6 ساعات بث يوميا ثم ارتفع إلى 13 ساعة وفي الذكرى الأولى لانطلاق بث التليفزيون المصري تم تدشين قناة ثانية في 21 يوليو عام 1961م.

و في عام 1970م صدر مرسوم جديد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري "ERTU" وتم إنشاء أربعة قطاعات هي “قطاع الهندسة، قطاع التمويل، قطاع الإذاعة، قطاع التليفزيون”.

برامج التليفزيون



ومنذ انطلاق أول بث للإرسال حتى الآن، تعددت البرامج التي يقدمها التليفزيون المصري سواء ثقافية وتعليمية وترفيهية، حيث شهد العديد من التطورات في فترة الثمانينيات وبدأ التفكير في التوسع الهندسي والجغرافي لمجال التغطية التلفزيونية ليصل إرسال التليفزيون المصري إلى كل محافظات الدولة.

ومنذ بداية نشأة التليفزيون المصري حتى يومنا هذا، أصبح للتليفزيون جماهيرية واسعة في الوطن العربي، ولازال الوسيلة الأولى للترفيه ومعرفة الاخبار والمعلومات حول العالم.