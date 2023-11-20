طاقم تحكيم سعودي لمواجهة الإمارات والبحرين بتصفيات المونديال وكأس آسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة الإمارات والبحرين، التي تنطلق غد الثلاثاء، على ملعب ستاد البحرين الوطني لحساب منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيا بطولة كأس آسيا 2027.





وجاء طاقم تحكيم المباراة كالتالي محمد خالد الهويش "حكما للساحة" ويأتي في معاونته كل من خلف زيد الشمري "حكم راية أول" وياسر عبد الله السلطان "حكم رايىة ثان" مع تواجد فيصل سليمان البلوي "حكم رابع" والماليزي سوبرامانيام سيليراجين "مراقب لأداء للحكام".

مع تواجد المالديفي عبد الحميد عبد الغفور "مراقبًا للمباراة".

ويخوض منتخب الإمارات مواجهة الغد متصدر المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط عقب الفوز على نيبال الأخير برباعية من دون رد، بفارق الأهداف فقط عن البحرين الوصيف الذي انتصر أيضًا على اليمن في المواجهة الأخيرة بثنائية دون رد.

على صعيد تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال تأتي مواعيد مواجهات اليوم كما يلي

جيبوتي ضد غينيا بيساو، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

جامبيا ضد ساحل العاج، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

ليبيريا ضد غينيا الإستوائية، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

السيشيل ضد كينيا، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

تشاد ضد مدغشقر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

مالي أمام جمهورية إفريقيا الوسطى، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".