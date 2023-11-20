وزارة العمل: قبول متدربين جدد على "الصوب الزراعية واللحام" بالأقصر

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأقصر، في فتح باب التقديم للشباب الراغب في الحصول على التدريب المهني في مجالات الصوب الزراعية، واللحام، بواقع 20 متدربًا لكل برنامج تدريبي، بمركز التدريب المهني بالطود بالرضوانية.

وتبدأ المديرية في عقد المقابلات للمتقدمين فور الانتهاء من العدد المطلوب من المتدربين بمقر المديرية، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، من الشباب من سن 18 إلى 45 سنة ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وقال الدكتور هشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر، إن إدارة التدريب المهني بالمديرية أعدت البرامج التدريبية وجهزت المناهج والأساليب التدريبية استعدادًا لبدء الدورات المجانية، التى توفرها المديرية للشباب، مؤكداً أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات لتحقيق ذلك وتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب وتنفيذ الخطط الموضوعة.

ولفت إلى أنه على الراغبين في الحصول على التدريب التقديم بمقر المديرية، حيث يمنح المتدرب في نهاية كل دورة تدريبية شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للتدريب تساعده فى الحصول على فرصة عمل أو توجيهه للجهات المانحة للقروض فى حالة رغبته فى البدء بمشروع خاص بالتنسيق والتعاون مع المديرية.