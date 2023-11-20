أستاذ علوم سياسية: مصر نجحت في إدارة المحور الأول لإدخال المساعدات لغزة

كشفت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، على الدور التي تلعبه الدولة المصرية لوصول المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح، موضحًا أن مصر عملت على دعم أهالي غزة منذ اللحظة الأولى لبداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين في غزة

وأوضحت “زهران”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن دعم مصر للأشقاء في قطاع غزة ليس فقط بإدارة ملف المساعدات، بل عملت على دعم القضية الفلسطينية سياسيا.

وأشارت إلى أن هناك اتساع لدائرة الصراع داخل فلسطين حيث امتدت الاعتداءات إلى الضفة الغربية، موضحة أن إدخال شاحنات الوقود إلى قطاع غزة يدل على قوة الدور المصري.

وأضافت أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إدارة الجزء الأول من خارطة الطريق فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابعت: “مصر نجحت في إدارة المحور الأول من خارطة الطريق لإدخال المساعدات إلى غزة”.

وقال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، إن هناك ٧٤ منشأة أو مدرسة أو مركز إيواء تابع لـ الأونروا تم قصفها بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا من موظفي الأونروا وصل إلى ١٠٤ أشخاص.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا، خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” على فضائية “إل تي سي” مساء اليوم ، أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال ٢٤ ساعة الماضية مدرستين وهذه المدارس بها آلاف النازحين كمكان آمن تابع للأنروا ويرفع أعلام الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إحداثيات هذه المدارس ترسل مرتين يوميا للجانب الإسرائيلي حتى لا يتم قصفها أو يقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن وقوع عشرات الضحايا ومئات الجرحى.