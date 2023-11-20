"فن الاعتذار".. محاضرة لقصور الثقافة ضمن برامجها بالإسكان البديل بالسيدة زينب

شهدت روضة السيدة زينب، السبت، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الثقافي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المٌعد بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "ثقافة الاعتذار.. أسلوب حياة" تناولت خلالها د. جيهان حسن- مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل، والمشرف العام على المشروع، السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها الطفل منذ الصغر وتؤثر على شخصيته، ومنها ثقافة الاعتذار، التى يكتسب من خلالها مهارة اجتماعية وهي مراعاة مشاعر الآخر وتحمل مسئولية تصرفاته، الأمر الذي يسهم في غرس قيمة العدل في عقل الطفل.

وأضافت أن فن الاعتذار يساعد على غرس قيم التسامح أيضا للطرفين، مما يجعل الطفل ينمو بشكل سليم نفسيًا وعاطفيًا، فينعم بالاستقرار والسلام النفسي.

من جانبها قدمت د. كارولين نصر - مدير التثقيف الصحي بالإدارة الطبية، لقاء بعنوان "السلوكيات الإيجابية للغذاء"، تحدثت خلاله عن العادات الغذائية الصحيحة، مؤكدة على ضرورة شرب كمية كافية من المياه، وتناول الغذاء الصحي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات من أجل تحسين الصحة العامة والحياة اليومية.

تلى ذلك فقرة فنية لعرائس الأراجوز عن أهمية الغذاء الصحي قدمتها فرقة "كذا لون".

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، نفذ قصر ثقافة 25 يناير، مجموعة من ورش الأشغال اليدوية منها ورشة تصميم تاج من الفوم، ومجسمات لشخصيات كرتونية محببة للأطفال، وتصميم كروت تهنئة بعيد الطفولة.

جاء ذلك بالتعاون مع جهاز روضة السيدة زينب، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.



