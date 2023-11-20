مدرب الأرجنتين بعد الخسارة أمام أوروجواي : لسنا المنتخب الذي لا يقهر

قال ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين،أن فريق بلاده ليس الذي لا يقهر أو محصنًا ضد الخسارة ، تعليقًا على تعرض راقصي التانجو للهزيمة الأولى في عام 2023 الساعات الأخيرة، على يد نظيره أوروجواي بثنائية من دون رد في تصفيات المونديال.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء “منتخب الأرجنتين بطل العالم ، لكنه في التوقيت ذاته ليس محصنا ضد الخسارة أو لا يُقهر، معظم الفرص التي أتيحت اليوم للخصم، جاءت نتيجة أخطائنا، فقد خسرنا عدة كرات ، علينا الاعتراف بأن منتخب أوروجواي كان أفضل منا، وهذه هي الحقيقة، وعلينا تقديم التهنئة لهم على الانتصار المستحق”.



وواصل تصريحاته :"حان الآن وقت الاستفاقة من جديد ، بعيدًا عن مسيرة المباريات الماضية التي لم نتعرض خلالها للهزيمة، هكذا هي كرة القدم وكنا نعلم أننا قد نخسر ونفوز أيضًا".

تصريحات ميسي ..

على صعيد متصل أشاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي ، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه منتخب أوروجواي خلال فوزهم الأخير على منتخب بلاده بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما لحساب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.".

وقال ميسي، في تصريحات نقلتها تقارير أرجنتينية اليوم الإثنين : “أوروجواي منتخب مميز وظهر بشكل أكثر من رائع ، في نواحي الارتداد واستغلال مساحات الملعب ، يستحق الفوز علينا”.

وقدم النجم الأرجنتيني إشادة أيضًا بلاعبي المنتخب السماوي وعلى رأسهم داروين نونيز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.



كان منتخب الأرجنتين قد تعرض بتلك النتيجة للخسارة الأولى في 2023، لكنه لا يزال متصدرًا ترتيب فعاليات المجموعة برصيد 12 نقطة، مبتعدًا بنقطتين فقط عن أوروجواي الذي يحتل الترتيب الثاني.