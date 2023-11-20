اندرايف تستثمر 100 مليون دولار في الشركات الناشئة بقيادة أندريس سيمت

أعلنت اندرايف، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، عن إطلاق قطاع جديد لـ دعم المشاريع الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ ،وفي هذا الصدد تم تعيين خبير الاستثمار ورجل الأعمال المعروف أندريس سيمت نائب رئيس لهذا القطاع، بهدف استثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة الواعدة.

لعب أندريس أدوارًا استراتيجية رئيسية في عدد من المؤسسات الناشئة والشركات، حيث قاد عمليات تحويل الأعمال والاستحواذ والاندماج في الشركات الكبرى بما في ذلك Morgan Stanley وAviva، كما ساهم أيضًا في بناء مشاريع كشريك في Stryber،ومنشئ لمشاريع الشركات المستقلة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تركز استثمارات قطاع المشاريع الجديدة لدى اندرايف على المشاريع ذات النمو السريع والتي تحدث التأثير المجتمعي الإيجابي مع الاحتفاظ بـ المعايير الاستثمارية التالية،بأن تقوم هذه المشاريع بـ مهمة تحدي الظلم وتحسين حياة الأشخاص والمجتمعات، كما أن قطاع المشاريع الجديد سوف يدعم الشركات الناشئة في المجتمعات المحلية لكي تصبح لديها إمكانات للتوسع العالمي، ودعم الشركات في مرحلة ما بعد التمويل الأولى Post-seed/pre-Series، والتي لديها منتجات ملائمة للسوق.

وكذلك دعم الشركات التي تعتمد في الأساس على مواردها الخاصة، وايضاً المشاريع الخاصة بـ مجال اقتصاديات الصحة (تمويل الرعاية الصحية) و المشاريع التي تمتلك تدفق نقدي.



قال أندريس سميت مدير قطاع المشاريع الجديدة في اندرايف : "يوماً ما كنا نواجه العديد من الصعوبات رغم ما نمتلكه من إمكانيات والآن أصبحنا شركة عالمية، اندرايف الآن في وضع المستثمر الذي يستحق المتابعة، لدينا فريق عمل حقق نمواً عالمياً سريعاً ولم ينسى أو يتوارى عن مهمته الاساسية -وهي تحدي الظلم من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة التي تبتكر لتحسين حياة الناس، كما ان اندرايف تعمل على تقوية التزامها الدائم بـ تحدي الظلم من خلال تقديم يد العون للشركات الناشئة الناجحة التي لم تحصل على فرص، واصبحت اندرايف قادرة على قيام من خلال وجودها ونموها السريع في هذه الأسواق الناشئة التي تتمتع بإمكانية وصول أضعف بكثير إلى أسواق رأس المال مقارنة بالدول المتقدمة".

أضاف سميث :" يسعدني تطبيق خبرتي في بناء المشاريع والاستثمار لمساعدة اندرايف في تغيير حياة المؤسسين المبتكرين المتعطشين لـ توسيع نطاق أعمالهم الناجحة التي تساهم في جعل العالم مكاناً أفضل".

تابع: “نحن نستهدف مصر لأن لديها سوق واعدة وجاذبة للاستثمار والعديد من الشركات الناشئة الواعدة في مختلف المجالات”.

وحدة المشاريع الجديدة مخصصة لمساعدة الشركات المستثمر فيها و الشركات المستحوذة على تحقيق نمو أسرع من المتوقع عبر منصة اندرايف، ومن المقرر أن تكتسب هذه الشركات ميزة تنافسية من خلال الاستفادة من قاعدة عملاء inDrive العالمية التي تضم ملايين العملاء في أكثر من 45 سوقًا، والوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بالشركة في السوق.



وقال مارك لوجران ، رئيس المجموعة لـ اندرايف :" تتمثل المهمة الأساسية لوحدة المشاريع الجديدة في العثور على الشركات الناشئة المهملة وذات النمو المرتفع والتي قد تعمل خارج مناطق مراكز الابتكار التقليدية، ودعم تطورها لزيادة تأثيرها الإيجابي ويتمتع أندريس بمزيج فريد من الخبرة في بناء الشركات والمشاريع مما يجعله الشخص المناسب تمامًا لقيادة المشاريع الجديدة، ونحن واثقون من أن الطاقة والخبرة التي سوف يجلبها ستساعدنا على تحقيق أكثر مما نطمح به لـ أهدافنا الاستثمارية".

