مانيج إنجن تستعرض أحدث حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات في Cairo ICT 23

أعلنت مانيج إنجن ManageEngine، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو، عن مشاركتها في معرض "كايرو آي سي تي 2023" (Cairo ICT 2023)، الذي يقام في الفترة من 19 – 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. هذا هو الحضور السابع علي التوالي لشركة «مانيج إنجن» في "كايرو آي سي تي" كأحد اهم معارض التكنولوجيا في مصر. وسوف تستعرض الشركة مجموعتها الواسعة من أحدث حلول إدارة التكنولوجيا وأمن المعلومات ، وستستعرض الشركة حلولها المبتكرة والمتميزة بالجناح الخاص بها (1 G3).

ستسلط «مانيج إنجن» بشكل خاص الضوء على منصة Identity360 التي أطلقتها مؤخرًا، وهي منصة هوية الحوسبة السحابية الأصلية تعالج تحديات إدارة الهوية والوصول(IAM) داخل بيئة عمل المؤسسة، كما ستعرض الشركة قدرتها على مكافحة الفيروسات من الجيل التالي (NGAV) ضمن منصة Endpoint Central، وهي إضافة تكمل منصة حماية نقاط النهاية الرائدة وتعزز الوضع الأمني لعملائها.

ويرجع التحول الرقمي السريع في مصر إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا في البلاد، وقد دفعت الوزارة هذا التحول الرقمي بشكل استراتيجي من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء القدرات الرقمية وتعزيز الابتكار، وسيبرز "كايرو آي سي تي 2023"، المعرض التكنولوجي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحدث التطورات العالمية التي تدفع عجلة التعاون والنمو والتغيير.

قال نيرمال مانوهاران المدير الإقليمي بشركة «مانيج إنجن»: "تتطلع الدولة المصرية الآن إلى ترسيخ ذاتها في المشهد التكنولوجي وتمهيد الطريق للمضي قدمًا في هذا المجال، وذلك بعد أن أدركت أهمية التحول الرقمي، ونحن في «مانيج إنجن» نؤمن بأن منتجاتنا ومشاركتنا في معرض "كايرو آي سي تي 2023" ستعزز وجودنا في السوق المحلي، وستحفز التحول الرقمي بشكل آمن من خلال مواءمة نفسها بإحكام مع أهداف رؤية مصر 2023. مضيفًا: "من خلال عرض حلولنا الشاملة لإدارة تكنولوجيا المعلومات، نهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها الشركات بقطاعاتها المختلفة، بما في ذلك التمويل والنفط والغاز والنقل والتعليم".

سيوفر شعار الحدث لهذا العام "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل" (Ignite Innovation: Merging Minds & Machines for a Better World) منصة تفاعلية للمؤسسات مع الابتكارات في العالم الرقمي وتقديم مناقشات فعالة، وتبادل كبار المسؤولين التنفيذيين وخبراء التكنولوجيا والشركاء الإقليميين في «مانيج إنجن» خبراتهم حول اعتماد التقنيات التحويلية وكيفية مكافحة تحديات تكنولوجيا المعلومات التي تجلبها.