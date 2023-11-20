تحصين 253 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بالمديرية، قامت خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣ م بتحصين ١٢١ ألف و ٨١٠ طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور و ٩٤ ألف و ٢٠٠ طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى، و ٣٧ ألف طائر بالحضانات، بإجمالي تحصين ٢٥٣ ألف و ١٠ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى.

وأوضح ذلك أن جاء بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ١٨٥٠ منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، مشيرا إلى سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن وعددهم ٧٩ مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص بعدد ٥٠٠ مسحة، بإجمالي عدد طيور ٢٥٣ ألف و ١٠ طائر، بالإضافة إلى استخراج ٦٣٤ تصريح ما قبل البيع، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـعدد ٢٤ مزرعة سمكية، وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية، قامت بتنظيم ٤٧٥ ندوة وجولة إرشادية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة بعدد ١١٠٠ لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و٩٥ لقاء مكتبي، للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.