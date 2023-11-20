نقل 28 من الأطفال "الخدج" من غزة لـ "رفح" لتلقي العلاج بمصر

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن طواقمها انطلقت من أمام المُستشفى الإماراتي في "رفح" بقطاع غزة، لنقل 28 طفلًا فلسطينيًا من "الخُدج" إلى معبر "رفح"، تمهيدًا لنقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأضافت، في بيان صحفي مقتضب على لسان المتحدثة باسمها نيبال فرسخ، أن هذا الأمر يأتي بالتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تنتقل إلى مرحلة أصعب في حربها على قطاع غزة أو بالتحديد على حركة حماس الفلسطينية التي تدير القطاع.

وأوضحت الصحيفة- في تقرير، أوردته على موقعها الإلكتروني- أن إسرائيل تعمل على تحويل تركيز حملتها العسكرية إلى جنوب غزة، حيث من المرجح أن تواجه المرحلة الأصعب في الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع، في الوقت الذي تسعى فيه إلى هزيمة حماس واستعادة الرهائن وسط أزمة إنسانية متفاقمة بين السكان.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نجحت إلى حد كبير في السيطرة على شمال غزة، لكنهم لم يدمروا سوى جزئيًا من قدرات حماس العسكرية، ولم يأسروا أو يقتلوا العديد من كبار قادتها، كما يقول ضباط ومحللون إسرائيليون كبار.

وتابعت أن القادة الإسرائيليين أشاروا إلى التحول نحو الجنوب في الأيام الأخيرة، بزعم أن العديد من مقاتلي حماس فروا إلى هناك مع دخول القوات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن خطة إسرائيل لمهاجمة حماس في الجنوب من المرجح أن تشبه تقدمها في الشمال، لكن الأمر سيكون معقدًا بسبب العدد الكبير من المدنيين المكتظين الآن في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إنهم يحثون إسرائيل على تأخير عملياتها المتصاعدة في الجنوب، حتى تفكر في خطط لحماية المدنيين، الذين فروا إلى هناك بأعداد كبيرة هربا من القتال في الشمال.

ووفقا للصحيفة، يعيش الآن جميع سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني شخص تقريبا في المدارس ومخيمات اللاجئين والمنازل في الجنوب، ومنذ أن فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على القطاع في أكتوبر الماضي، أصبح المدنيون الفلسطينيون يائسين بشكل متزايد، مع تضاؤل الإمدادات الغذائية، ونقص المياه النظيفة، وانعدام الكهرباء، وفاضت مياه الصرف الصحي في الشوارع.

ورجحت الصحيفة، أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية بتكثيف قصفها على خان يونس ورفح، وهي المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في الجنوب والتي يعتقد أنها مليئة بأنفاق حماس، مثل مدينة غزة في الشمال، ومن المرجح أن يتبع ذلك تقدم القوات البرية من اتجاهات متعددة، وعزل معاقل حماس وتطهيرها ببطء من المقاتلين فوق الأرض.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إن الفلسطينيين المحشورين الآن في جزء أصغر من القطاع ليس لديهم طريقة فعالة للمغادرة.