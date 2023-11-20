تحطم قارب بسبب ارتفاع امواج البحر بالإسكندرية | تفاصيل

انقدت العناية الالهية احد الصيادين من الموت اثر تحطم قارب صيد صغير بسبب ارتفاع امواج البحر ونشاط حركة الرياح متاثرا بهطول الامطار الغزيرة ، وكان قد تسببت موجة الطقس السيئ التى تضرب محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، فى سحب قارب صيد صغيرة فى ساعات مبكرة أثناء ترسيها بشاطئ الأنفوشى وعدم وجود صيادين عليها فى ذلك الوقت، وجرفتها الأمواج حتى جنحت أعلى الصخور فى منطقة المنشية، مما أدى إلى تحطم أجزاء منه.

وكانت قد شهدت المحافظة لليوم الثانى موجة من الطقس السيئ تصاحبها رياح وعواصف شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة المكنسة ، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار من غزيرة إلى متوسطة على أماكن متفرقة بالمحافظة، مع حركة نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر.

ويستمر نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط التي تصل سرعتها من 50-60 كم/ س، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الامواج يتراوح من 3 - 4 امتار.

وقالت الهيئة العامة للارصاد الجوية، إن آخر صور الاقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجة البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

يذكر أن نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية نهاية شهر نوفمبر، وهى "تكنس" البحر نتيجة التيارات البحرية الشديدة ،التى تهب فى عادة منتصف نوفمبر قد تأتى متأخرة عن موعدها هذا العام وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التى تستمر 4 أيام.