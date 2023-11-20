النائب زكي عباس: اتصال السيسي وميقاتي يهدف لدعم القضية الفلسطينية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس حكومة لبنان، نجيب ميقاتي، جاء في إطار الاتصالات واللقاءات المستمرة من قبل الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يعمل على إحياء مسار السلام من خلال توحيد مواقف الدول العربية بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بوقف إطلاق النار وحل الدولتين وذلك للحفاظ على أرواح الأبرياء علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الدولة المصرية لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

يشار إلى أن تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.