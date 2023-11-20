السكر المستعمل بـ 37.. صورة تقلب مواقع التواصل والتموين تعلن موعد انتهاء الأزمة

في صورة ساخرة تبرز طبيعة أزمة السكر التي يمر بها الشعب المصري حاليًا.. تداول رواد مواقع التواصل صورة ساخرة لبيع كيس سكر مستعمل "مفتوح" بـ 37 جنيه، لتعبر عن مرارة الحال التي وصل إليها الشعب المصري.

وجاء بالمنشور المتدوال" كيس سكر مفتوح استخدام كوبيتين شاي فقط بكيسه مفيهوش اي خدوش ومنزوع النمل التواصل علي الخاص للجادين فقط السعر 37 جنيه" ليتم انتشار المنشور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدًا آلاف التعليقات الساخرة التي تعبر عن الأزمة.

أزمة السكر

وتتجلى أزمة السكر في عدة سيناريوهات للحصول على كيس سكر في الأسواق ، وتبدأ رحلة البحث عن كيس سكر في الأسواق المصرية تمر بعدة سيناريوهات حتى يستطيع المواطن الحصول على السكر سواء الفاخر أو حتى التمويني الذي يباع في السوق السوداء.

وتُجدر الإشارة إلى أن أزمة السكر اشتعلت في الأيام الأخيرة، حيث يتراوح سعر السكر ما بين 27 جنيهًا سعره المعلن ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، وما بين 38 و50 جنيهًا في الأسواق إن وجد بسبب ندرته ونفاذه من أغلب المحلات التجارية.

يشار إلى أنه يوجد 3 أوزان لكيس السكر في الأسواق المحلية، كيس سكر وزن 500 جرام، كيس سكر وزن 850 جرامًا، كيس سكر وزن 1000 جرام.

بشرى سارة بشأن أزمة السكر

من جهته أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال أسبوع من الآن.

وأكد عشماوي، في تصريحات متلزة أن أسعار السكر في الأسواق العالمية وصلت لـ 750 دولار للطن، بخلاف أي مصاريف شحن أو غيره، مشيرًا على إنه يوجد 3 أسعار للسكر في السوق، وربما يكون هناك افتعال من بعض التجار للأزمة، مشيرًا على ان هناك البعض يكونون ثرواتهم من الأزمات.