وفاة تلميذ بالمرحلة الابتدائية صدمه أتوبيس

تجري جهات التحقيق المختصة بالجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع تلميذ بالمرحلة الابتدائية صدمه أتوبيس أمام مدرسة، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

تبين من خلال الفحص بوقوع حادث سير أمام مدرسة بأوسيم، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أن عقب خروج تلميذ بالمرحلة الابتدائية من المدرسة وعبوره الطريق، صدمه أتوبيس، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.