اندلع حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وشهدت شقة سكنية فى العجوزة اندلاع حريق وامتداد اللسنة اللهب إلى بعض أثاث الشقة، ولكن دون وقوع إصابات، وتم الدفع بسيارة الاطفاء التى قامت بالسيطرة عليه وتبريده.

وفى سياق اخر فقد قرر قاضي التحقيق، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.