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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة

نيابة أكتوبر
نيابة أكتوبر

قررت نيابة أكتوبر حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء من مهندس على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص بسرقة مبلغ منه، وبعد التأكد من صحة البلاغ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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