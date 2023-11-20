الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجزار يبحث مع وزير التجارة السعودي التعاون المشترك

الجزار يبحث مع وزير
الجزار يبحث مع وزير التجارة السعودي التعاون المشترك

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وبندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدداً من المستثمرين السعوديين، لبحث مجالات التعاون المشترك، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وخلال الاجتماع، استمع وزير الإسكان، إلى مطالب المستثمرين السعوديين، لحل المشكلات والتحديات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية، ووجه الوزير مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعمل على حل جميع المشاكل وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية طبقاً للقواعد المعمول بها، مؤكداً أن الوزارة وأجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار فى مختلف المجالات، لجميع المستثمرين، وفى مقدمتهم أشقاؤنا العرب.

ومن جانبه، توجه الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، على جهودهم الكبيرة فى تيسير وتسهيل سبل الاستثمار للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات، من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.

مواد متعلقة

شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجار

وزير الإسكان يتابع حملات لإزالة التعديات والمخالفات بـ 5 مدن جديدة

جهاز 6 أكتوبر يستضيف الورشة التدريبية الأولى لمسابقة أفضل مدينة جديدة

طرح محال تجارية للبيع و2 كافتيريا ومعرض بمقابل الانتفاع بـ3 مدن جديدة

جولات تفقدية بمحطة تنقية المياه والمناطق السكنية ومشروعات جنة بمدينة الشيخ زايد

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ محطتي محولات كهرباء بتكلفة 800 مليون بمدينة السادات

وزير الإسكان يُتابع بدء أعمال طرق جديدة بمنطقة مثلث الأمل بالقاهرة الجديدة

أبو العينين يتنازل عن مليون متر أراضٍ لصالح جهاز الشروق (صور)
الجريدة الورقية