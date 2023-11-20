مياه الشرقية: رفع حالة الطوارئ بأفرع الشركة لمواجهة موجة الطقس السيء

وجه المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، جميع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع بالشركه؛ بإلاستعداد التام بالإفراد والمعدات والسيارات، لمواجهة موجه الطقس السيء التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.

وأعلن عامر استعداد الشركة التام لمعاونة الأجهزة المعنية، والتواصل المستمر مع غرفة الطوارئ بديوان عام المحافظة، والتنسيق للدفع بالمعدات والسيارات للمناطق التي قد تشهد تضرر من مياه الأمطار، لدفع الضرر عن المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين عند وجود أي بلاغات، أو تجمعات لمياه الأمطار؛ الاتصال برقم الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو محمول، وسيتم التعامل مع جميع البلاغات فورا.