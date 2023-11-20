الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مياه الشرقية: رفع حالة الطوارئ بأفرع الشركة لمواجهة موجة الطقس السيء

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، جميع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع بالشركه؛ بإلاستعداد التام بالإفراد والمعدات والسيارات، لمواجهة موجه الطقس السيء التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.

 وأعلن عامر  استعداد الشركة التام لمعاونة الأجهزة المعنية، والتواصل المستمر مع غرفة الطوارئ بديوان عام المحافظة، والتنسيق للدفع بالمعدات والسيارات للمناطق التي قد تشهد تضرر من مياه الأمطار، لدفع الضرر عن المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين عند وجود أي بلاغات، أو تجمعات لمياه الأمطار؛ الاتصال برقم الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو محمول، وسيتم التعامل مع جميع البلاغات فورا.

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